Пожар в церкви Александра Невского в Добрушском районе мог начаться из-за короткого замыкания

Жестяная кровля вспыхнула утром в воскресенье, когда служба уже окончилась и люди разошлись.

Здание храма и большую часть материальных ценностей пожарным удалось спасти. Повреждено три десятка квадратных метров кровли и деревянная обрешётка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Церковь Александра Невского в деревне Нивки была построена в 1900 году из дерева, в середине ХХ века её разрушили, но зимой 1990 года стали строить новый каменный храм. 20 лет назад церковь приняла первых прихожан. После ликвидации последствий пожара службы здесь возобновятся.