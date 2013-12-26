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Пожар в Березинском районе Минской области. Погибли 3 человека

26 декабря 2013 15:22
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Новости Беларуси. Пожар в Березинском районе унес жизни трех человек. Сообщение на пульт спасателей поступило ночью из деревни Брадец. По прибытии подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

При разборке конструкций сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших: хозяина домовладения и его двух гостей - 55-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Со слов соседей хозяин дома характеризовался положительно, спиртными напитками не злоупотреблял .

Предварительная причина пожара : неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии знакомого хозяина.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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