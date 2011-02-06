Пожар в Австралии: пострадали 10 тысяч гектаров лесных и фермерских хозяйств

На юго-востоке Австралии во власти огня штат Виктория. Пожар охватил свыше 10 тысяч гектаров лесных и фермерских хозяйств.Полностью сгорели несколько жилых строений. Наибольшую опасность представляют тлеющие угольки, которые разносит ветер. В штате введен полный запрет на разжигание костров в лесных массивах. Также пожары стали причиной повреждения линий электропередачи, без света остались более 4 тысяч домов. Всего по последним данным, зафиксировано около 70-ти очагов возгорания, самый крупный из которых находится в национальном парке Лейн-Ков.