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Пожар с запахом гриль

31 марта 2008 17:41
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52 тысячи цыплят погибли во время пожара на Минской птицефабрике. ЧП произошло в деревне Паперня Минского района. Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, которые увидели со стороны зданий птицефабрики зарево. Подразделениям МЧС удалось ликвидировать пожар, и спасти три соседних здания, где находилось еще более 200 тысяч птиц.

Короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем и даже поджог - эксперты рассматривают несколько версий. Руководство птицефабрики сохраняет спокойствие, объясняя, что в произошедшем ничего трагического нет.
# происшествия

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