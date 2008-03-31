Пожар с запахом гриль

52 тысячи цыплят погибли во время пожара на Минской птицефабрике. ЧП произошло в деревне Паперня Минского района. Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, которые увидели со стороны зданий птицефабрики зарево. Подразделениям МЧС удалось ликвидировать пожар, и спасти три соседних здания, где находилось еще более 200 тысяч птиц.



Короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем и даже поджог - эксперты рассматривают несколько версий. Руководство птицефабрики сохраняет спокойствие, объясняя, что в произошедшем ничего трагического нет.