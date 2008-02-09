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Пожар практически полностью уничтожил здание Министерства юстиции Армении

09 февраля 2008 15:30
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Специалисты присвоили ему высшую степень сложности. Возгорание произошло минувшей ночью. В считанные минуты огонь охватил половину 4-этажной постройки. В тушении участвовали более 30 пожарных расчетов. На помощь пришлось вызывать спецтехнику из других районов. Ситуация осложнялась тем, что на первом этаже министерства располагался ювелирный магазин и Центр европейской "скорой помощи". Под присмотром полиции их сотрудники выносили из огня золотые изделия и дорогостоящее оборудование. В результате пожара никто не пострадал.
# происшествия

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