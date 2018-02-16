«Пожар потушили очень быстро». Мужчина поблагодарил сотрудников МЧС, которые спасли его жену и ребенка

Новости Беларуси. В Клецке отблагодарили сотрудников МЧС, которые спасли женщину с маленьким ребенком на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все произошло 10 февраля: горела квартира многоэтажки. В опасности оказались жители дома, в том числе молодая мать с 4-летним сыном.