«Пожар потушили очень быстро». Мужчина поблагодарил сотрудников МЧС, которые спасли его жену и ребенка
Новости Беларуси. В Клецке отблагодарили сотрудников МЧС, которые спасли женщину с маленьким ребенком на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все произошло 10 февраля: горела квартира многоэтажки. В опасности оказались жители дома, в том числе молодая мать с 4-летним сыном.
Вечером минувшей субботы на пульт спасения в Клецке поступил вызов о возгорании. Специалисты МЧС бросились на помощь. После прибытия на место происшествия стало понятно – надо эвакуировать жителей дома, среди которых были молодая мать с маленьким сыном и пенсионерка. Им и еще 11 жителям помогли покинуть помещения.
А вот хозяин квартиры, в которой вспыхнул огонь, погиб. Предварительная версия ЧП – неосторожность при курении. Кстати, спасенные мать с сыном до сих пор в больнице.
Валентин Ермолович, отец пострадавших:
Волнение, конечно, остались. Пережили стресс такой, что никому не пожелаешь. Сотрудникам МЧС хочу выразить огромную благодарность. Смене, которая работала на этом пожаре. Молодцы ребята, отреагировали быстро. Пожар потушили очень быстро. Людей спасли, эвакуировали.