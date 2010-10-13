Пожар на железной дороге в Минске: один человек погиб

Трагедия разыгралась на улице Тимирязева. При проведении строительных работ на железной дороге пневмо-ударная машина задела высоковольтную линию проводов. Водитель погиб от удара током. Спасатели смогли приступить к тушению пожара только через час, после обесточивания линии.

О том, что железная дорога — зона повышенной опасности, знает каждый школьник. Но отнюдь не каждый взрослый. И опасности она таит, порою, самые неожиданные. В доказательство тому железнодорожная трагедия, которая разыгралась днем на улице Тимирязева.

Во время ремонтных работ на железнодорожных путях водитель пневмоударной машины задел стрелой высоковольтные провода. По словам очевидцев, водитель успел покинуть горящий автомобиль, однако вскоре решил вернуться в кабину, чтобы забрать свои вещи. От полученного разряда тока он скончался на месте.

Андрей Кравчук, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

В 15.14 в Центр оперативного управления Минского городского управления МЧС поступило сообщение о загорании автомобиля на строительной площадке по строительству железнодорожных путей. По прибытии данный автомобиль находился под напряжением, водитель был смертельно травмирован электрическим током. Нашими подразделениями он был доставлен в безопасную зону. После снятия напряжения с контактного рельса произведено тушение данного автомобиля.

Более часа прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не могли даже приступить к ликвидации пожара: ток по-прежнему продолжал поступать на железнодорожную линию. Правда, на движение поездов в молодеченском направлении ЧП не повлияло. Железнодорожникам лишь пришлось обеспечить резервное питание для электричек.

Александр Дрожжа, начальник станции «Минск-Пассажирский»:

Все проходило нормально, в штатном режиме, задержек поездов не было.

Все точки над «и» в этом деле расставят следователи, однако ясно одно — для кого-то это дело окажется уголовным.

Евгений Горин, Артем Онащенко и Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.