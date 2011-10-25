Пожар на заводе в Молодечно – в подсобном помещении нашли тело 44-летнего работника цеха

Пожар возник на местном литейном заводе около часа ночи. Очаг возгорания находился в деревянном подсобном помещении одного из цехов предприятия.

По прибытии пожарных бригад 14 работников предприятия самостоятельно покинули рабочие места. Однако без жертв не обошлось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Ермакова, старший инспектор группы пропаганды и обучения Молодечненского районного отдела МЧС:

По прибытию отделений пожарно-аварийно-спасательного отряда Молодечно и подразделений Молодеченского отдела было установлено, что горит самодельная деревянная бытовка в литейном цехе. И уже в ходже тушения пожара был обнаружен погибший.

Ущерб предприятию не причинен, технологический процесс не нарушен. Обстоятельства выясняются прокуратурой Молодеченского района.