Пожар на заводе в Молодечно – в подсобном помещении нашли тело 44-летнего работника цеха

По прибытии пожарных бригад 14 работников предприятия самостоятельно покинули рабочие места. Однако без жертв не обошлось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Марина Ермакова, старший инспектор группы пропаганды и обучения Молодечненского районного отдела МЧС:
По прибытию отделений пожарно-аварийно-спасательного отряда Молодечно и подразделений Молодеченского отдела было установлено, что горит самодельная деревянная бытовка в литейном цехе. И уже в ходже тушения пожара был обнаружен погибший.
Ущерб предприятию не причинен, технологический процесс не нарушен. Обстоятельства выясняются прокуратурой Молодеченского района.