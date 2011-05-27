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Пожар на военном складе в Башкортостане: радиус поражения от взрывающихся снарядов достигал 4 км

27 мая 2011 07:16
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Однако в МЧС России сообщили, что пожар уже потушен. Открытого огня уже нет, но взрывы все еще слышны. Возгорание произошло накануне в районе села Урман на площадке хранения боеприпасов.

Пожар перекинулся на жилой сектор, примыкающий к арсеналу. Без крова остались около полусотни семей. За медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них госпитализированы. Эвакуированы из села около 2 тысяч жителей.

Территория в радиусе 8 километров до сих пор оцеплена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По предварительным подсчетам материальный ущерб от взрывов на военной базе составил более 100 миллионов российских рублей.

# происшествия # Фотофакт

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