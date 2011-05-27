Пожар на военном складе в Башкортостане. По факту ЧП возбуждено уголовное дело против рядового

Солдату инкриминируют «нарушение правил обращения с оружием». По данным следствия, он вместе с другими военнослужащими расфасовывал гильзы от артиллерийских боеприпасов. При этом нарушил требования техники безопасности, что и привело к детонации.

Напомним, ЧП на военном складе в селе Урман случилось накануне. Радиус поражения от взрывающихся снарядов достигал четырех километров. Пожар перекинулся на жилой сектор.

Без крова остались около полусотни семей. За медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них госпитализированы. Эвакуированы из села около 2 тысяч жителей.

К этому часу огонь потушен. Однако взрывы слышны до сих пор. Территория в радиусе восьми километров от места ЧП оцеплена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».