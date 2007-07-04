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Пожар на трассе Брест-Москва

04 июля 2007 11:10
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Автовоз и еще пять автомобилей сгорели на трассе Брест-Москва.

Водитель с ожогами госпитализирован в Толочинскую центральную районную больницу. ДТП произошло 3 июля на  516-м километре автотрассы. Пожар был оперативно локализован сотрудниками МЧС Беларуси.

Две машины, находившиеся на автовозе "Скания", принадлежащем фирме из Казахстана, не пострадали, еще одна повреждена незначительно. Причины происшествия сейчас устанавливаются. Предположительно, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.

Между тем, за прошедшие выходные на дорогах республики произошло 110  ДТП, 24 человека погибли, 125 получили ранения.

# происшествия

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