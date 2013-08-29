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Пожар на предприятии «Латвийский газ» в столице Латвии. Площадь возгорания – 300 кв. метров

29 августа 2013 14:11
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Новости Латвии. Возгорание в здании предприятия «Латвийский газ» локализовано. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Пожару присвоили категорию повышенной опасности. О жертвах и пострадавших не сообщается. 

Это не первый крупный пожар в столице Латвии за последнюю неделю. В ночь на 27 августа произошел пожар в одном из крупнейших заводов по производству радиотехники. А накануне огнём был охвачен военный полигон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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