Пожар на предприятии «Латвийский газ» в столице Латвии. Площадь возгорания – 300 кв. метров

Новости Латвии. Возгорание в здании предприятия «Латвийский газ» локализовано. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Пожару присвоили категорию повышенной опасности. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Это не первый крупный пожар в столице Латвии за последнюю неделю. В ночь на 27 августа произошел пожар в одном из крупнейших заводов по производству радиотехники. А накануне огнём был охвачен военный полигон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.