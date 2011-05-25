Пожар на Оршанском мясокомбинате. Погибшие пытались самостоятельно потушить огонь

Сегодня была озвучена предполагаемая причина пожара на Оршанском мясокомбинате, унесшего жизни четырех человек — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Однако, прокуратура данную версию пока не подтвердила.

Пожар возник в транспортной галерее, соединяющей два цеха. Во время сварочных работ загорелся полиуретан. Пламя быстро охватило утеплитель на площади в 400 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 25 человек. Спасти троих мужчин и одну женщину не удалось. Они самостоятельно пытались тушить огонь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Дыско, прокурор Витебской области:

Конечно, оценка будет дана действиям всех. Сегодня вину мы можем поставить только тем людям, которые производили сварочные работы, и тому, насколько были их действия компетентны в плане того, чтобы не допустить распространения огня и вообще возникновения пожара.

Такие предприятия всегда были под пристальным контролем МЧС. Казалось бы, различные проверки, комиссии и учения должны держать коллектив в тонусе, чтобы избежать подобных ЧП. На Оршанском мясокомбинате проверка в последний раз была буквально в прошлом месяце.

Василий Чекан, начальник Витебского областного управления МЧС:

Постоянно, и в свете Директивы №1, нами проводятся и проверки, и обучения, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. И на данном предприятии в марте проводились учения по действиям в случае возникновения ЧС с утечкой аммиака. Такие предприятия у нас под пристальным вниманием находятся. Данная ситуация говорит тоже о том, что здесь все меры принимались именно по ликвидации в начальной стадии данного пожара

На другом мясокомбинате безопасность — вопрос имиджа предприятия. Здесь в 2009 году разработали и сертифицировали собственную систему управления охраны труда. Все предусмотрено до мельчайших нюансов: от средств индивидуальной защиты до программ обучения на каждую профессию. Инструктажи и учения проводятся постоянно. Дисциплина строгая — за нарушения правил техники безопасности предусмотрены наказания.

Ирина Корниенко, начальник бюро по охране труда Витебского мясокомбината:

Расслабляться никогда нельзя. Это очень серьезный вопрос. Охрана труда непосредственно связана с жизнью и безопасностью людей.

Трагедия на Оршанском мясокомбинате еще раз показала: пожар легче предотвратить, чем тушить. Труд должен быть в первую очередь безопасным.