Пожар на Мытищенской ярмарке возник после перегрузки проводки

При пожаре погибли 3 человека, а четверо с ожогами попали в больницу.

Сообщение на диспетчерский пункт поступило в 7 утра. К приезду пожарных огонь охватил один из ангаров, местное кафе и перекинулся на здание автосервиса. Причин возгорания несколько. Основная версия, по мнению специалистов, аномально холодная погода.

Да, именно погода стала основной причиной пожара на подмосковной ярмарке. На этой неделе первопристольную окутали настоящие сибирские морозы. Не мудрено, что особой популярностью стали пользоваться электронагреватели. Причем не всегда качественные, а иногда даже самодельные. Пожар возник после перегрузки проводки. Специалисты утверждают, что в такую погоду – пожары не редкость. Очевидцев, как оказалось, найти сложно. Ангар загорелся рано утром. А сейчас на помощь сотрудникам МЧС по расчищению завалов пригласили местных гастарбайтеров.

Гастарбайтер:

Что там случилось, я не знаю, просто здесь помогаю.

Кстати, жители местной деревушки говорят, все ЧП происходят по их халатности. В случае с Мытищенской ярмарки - это безответственное отношение к электроприборам. Может этот пожар послужит им примером?!

Ольга Периславцева, местная жительница

Вообще я рада. Потому что мы купили тут землю и дом в Челобитево. А они нашу деревню вот эту красивую превратили в помойку.

Торговая палатка Ильяса находилась ближе всего к месту пожара. О возгорании сообщили знакомые. В собственный выходной, беспокоясь за собственный товар – строительные материалы – он тут же приехал на рынок. К счастью его точка не пострадала.

Ильяс Мурзаев, продавец Мытищенской ярмарки:

- Ну тоже беспокоились. Приехали, думали здесь горит.. Потом приехали.. увидели..

Сегодня за считанные минуты мытищенская ярмарка лишилась пятисот квадратных метров площади. Сейчас пожар окончательно потушен. Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Возможен и поджог кафе. Но основной причиной пока считают сгоревшую от перенапряжения проводку.

Одна проблема, то есть пожар, породила другую – огромные пробки на кольцевой. Из-за возгорания движение на главной автоартерии было приостановлено на несколько часов. Вот и выходит, что из-за погоды пострадали все.

Сильные морозы продержатся еще как минимум неделю. Уже сегодня ночью в Москве будет -21, а в Подмосковье -30. Это ниже климатической нормы на 14 градусов. Последний раз такие морозы были 7 лет назад.