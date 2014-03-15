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Пожар на моторном заводе в Минске 15 марта

15 марта 2014 19:47
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Новости Беларуси. ЧП в Минске. На моторном заводе 15 марта возник пожар. Загорелся трансформатор и разлившееся масло. Возгорание на площади 25 квадратных метров было полностью ликвидировано спасателями уже через полчаса. Пострадавших нет. Сейчас проходит проверка и устанавливается причина пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Произошло загорание трансформаторов в цехе алюминиевого литья. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Технологический процесс также не был нарушен. Электроснабжение было осуществлено по обводной линии, причина пожара в данный момент времени устанавливается.  

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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