Пожар на моторном заводе в Минске 15 марта

Новости Беларуси. ЧП в Минске. На моторном заводе 15 марта возник пожар. Загорелся трансформатор и разлившееся масло. Возгорание на площади 25 квадратных метров было полностью ликвидировано спасателями уже через полчаса. Пострадавших нет. Сейчас проходит проверка и устанавливается причина пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Произошло загорание трансформаторов в цехе алюминиевого литья. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Технологический процесс также не был нарушен. Электроснабжение было осуществлено по обводной линии, причина пожара в данный момент времени устанавливается.