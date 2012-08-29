Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе «Амуай» в Венесуэле потушен. Погибли 48 человек

Новости Венесуэлы. Взрыв газа прогремел в субботу, 25 августа, на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле. По последним данным, число жертв взрыва достигло 24 человек, 53 получили ранения, среди погибших 10-летний мальчик.

Инцидент произошел в час ночи на территории крупнейшего в стране нефтезавода, который расположен на полуострове Парагуана близ портового города Амуай. Повреждены, по меньшей мере, девять больших резервуаров с топливом и близлежащие жилые дома.

Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, произошла крупная утечка газа.

Амуай - один из главных портов Венесуэлы по экспорту нефти в залив Карибского моря.

Обновлено 26.08.12

Число жертв взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возросло до 39 человек. Более 80 пострадали. Над комплексом зданий по-прежнему стоит столп огня – выгорают нефтепродукты, однако, по словам специалистов, опасности повторного взрыва нет.

ЧП на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошло накануне утром. Причиной взрыва стала утечка пропана, из-за чего загорелись два резервуара. Огнём также был нанесён ущерб инфраструктуре завода и расположенным поблизости жилым домам. В считанные минуты пламя перекинулось на расположенные невдалеке военную казарму, дома, трубопроводы, припаркованные автомобили. Сейчас ситуация под контролем. Работа нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена.

В связи с трагедией президент Венесуэлы Уго Чавес объявил трехдневный траур. Также глава государства заявил, что возьмет под личный контроль расследование всех обстоятельств происшествия.

В связи с гибелью людей при взрыве на НПЗ соболезнования президенту Венесуэлы, а также родным и близким погибших от имени белорусского народа и себя лично выразил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 29.08.12

Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе «Амуай» в Венесуэле потушен. Огнеборцам удалось ликвидировать последний очаг в третьем резервуаре.

В списке погибших – 48 человек. Еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пожар стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории компании-владельца предприятия.