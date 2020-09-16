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Пожар на комбинате силикатных изделий: у инженера по охране труда ожоги 80 % тела

16 сентября 2020 08:07
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Новости Беларуси. В Могилеве два человека пострадали при пожаре на комбинате силикатных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЧП произошло 15 сентября. Следственный комитет проводит проверку.  

Пожар на комбинате силикатных изделий: у инженера по охране труда ожоги 80 % тела-1

Известно, что в аппарате приготовления алюминиевой суспензии произошла вспышка. От нее загорелась одежда находившихся рядом. 36-летний инженер по охране труда госпитализирован с ожогами 80 % тела. Женщина, готовившая раствор, пострадала меньше. Она отправлена на амбулаторное лечение.  

Разрушений нет, технологический процесс не нарушен.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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