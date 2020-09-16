Пожар на комбинате силикатных изделий: у инженера по охране труда ожоги 80 % тела

Новости Беларуси. В Могилеве два человека пострадали при пожаре на комбинате силикатных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в аппарате приготовления алюминиевой суспензии произошла вспышка. От нее загорелась одежда находившихся рядом. 36-летний инженер по охране труда госпитализирован с ожогами 80 % тела. Женщина, готовившая раствор, пострадала меньше. Она отправлена на амбулаторное лечение.

Разрушений нет, технологический процесс не нарушен.