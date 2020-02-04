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Пожар на Искалиева. Сотрудники МЧС спасли двух человек

04 февраля 2020 15:12
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Новости Беларуси. За минувшие сутки в столице произошло пять пожаров. Больше всего – в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар на Искалиева. Сотрудники МЧС спасли двух человек-1

Одно из возгораний произошло в пятиэтажном доме на улице Искалиева. Там горел мусор в подвале. Сотрудники МЧС спасли 54-летнюю женщину и 46-летнего мужчину. Пострадавших передали медикам. По предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Пожар на Искалиева. Сотрудники МЧС спасли двух человек-4

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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