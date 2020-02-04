Пожар на Искалиева. Сотрудники МЧС спасли двух человек

Новости Беларуси. За минувшие сутки в столице произошло пять пожаров. Больше всего – в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно из возгораний произошло в пятиэтажном доме на улице Искалиева. Там горел мусор в подвале. Сотрудники МЧС спасли 54-летнюю женщину и 46-летнего мужчину. Пострадавших передали медикам. По предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.