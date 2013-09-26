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Пожар на химическом заводе в Бразилии. 120 человек обратились в больницы

26 сентября 2013 15:49
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Новости Бразилии. На юге Бразилии на химическом заводе произошел сильный пожар. На место ЧП прибыли десятки пожарных расчетов. Пламя поднялось на несколько метров в высоту. С огнем боролись несколько часов. В спешном порядке были эвакуированы жители всех близлежащих населенных пунктов.

К счастью, обошлось без жертв. Однако в больницу обратилось около 120 местных жителей. Они жаловались на заложенность носа и першение в горле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем специалисты уверяют, что токсичных выбросов в атмосферу зафиксировано не было.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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