Пожар на химическом заводе в Бразилии. 120 человек обратились в больницы

Новости Бразилии. На юге Бразилии на химическом заводе произошел сильный пожар. На место ЧП прибыли десятки пожарных расчетов. Пламя поднялось на несколько метров в высоту. С огнем боролись несколько часов. В спешном порядке были эвакуированы жители всех близлежащих населенных пунктов.

К счастью, обошлось без жертв. Однако в больницу обратилось около 120 местных жителей. Они жаловались на заложенность носа и першение в горле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем специалисты уверяют, что токсичных выбросов в атмосферу зафиксировано не было.