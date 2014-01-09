Пожар на Харьковской ювелирной фабрике: погибли 8 человек

Новости Украины. На Украине выясняют обстоятельства крупного пожара. По последним данным, его жертвами стали 8 человек. Огонь вспыхнул в здании Харьковской ювелирной фабрики, где в тот момент находилось около 200 сотрудников. Многим удалось покинуть здание самостоятельно. Однако часть сотрудников оказалась заблокирована на верхних этажах фабрики. Прибывшие на место пожарные вывели из огненной ловушки более 20 человек.

Основная версия трагедии – грубое нарушение правил техники безопасности. Ведется расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.