Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных

Новости Беларуси. Огонь мог нанести большие потери одной из ферм Слуцкого района. Поздно вечером 1 июня на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на молочно-товарном комплексе села Мерешино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент прибытия спасателей горела крыша фермы.