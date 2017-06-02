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Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных

02 июня 2017 15:11
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Новости Беларуси. Огонь мог нанести большие потери одной из ферм Слуцкого района. Поздно вечером 1 июня на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на молочно-товарном комплексе села Мерешино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент прибытия спасателей горела крыша фермы.

Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных-1

Пришлось эвакуировать 60 голов скота. Причину ЧП устанавливают. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации теплоагрегатов.

А в Стародорожским районе около деревни Левки загорелся кормоуборочный комбайн.

Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных-4

Водитель не пострадал и до прибытия спасателей самостоятельно стал тушить машину. Скорее всего, беды наделало короткое замыкание электропроводки.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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