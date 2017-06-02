Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных

Новости Беларуси. Огонь мог нанести большие потери одной из ферм Слуцкого района. Поздно вечером 1 июня на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на молочно-товарном комплексе села Мерешино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На момент прибытия спасателей горела крыша фермы.
Пришлось эвакуировать 60 голов скота. Причину ЧП устанавливают. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации теплоагрегатов.
А в Стародорожским районе около деревни Левки загорелся кормоуборочный комбайн.
Водитель не пострадал и до прибытия спасателей самостоятельно стал тушить машину. Скорее всего, беды наделало короткое замыкание электропроводки.