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Пожар на АТС в Охотском переулке: отключены телефоны в Заводском и Партизанском районах

08 ноября 2016 17:52
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Новости Беларуси. Происшествие, которое случилось в Минске несколько часов назад.

В переулке Охотском горело здание АТС.

Из-за пожара временно не работают стационарные телефоны у абонентов, проживающих по улицам Радиальная, Центральная, Байкальская, Герасименко, Ангарская, Нестерова, Илимская, Болотникова, Алтайская, часть Партизанского проспекта.

Также ограничен доступ в сеть Интернет и IPTV.

На место инцидента вовремя прибыли пожарные расчёты и быстро устранили очаг возгорания. Причины ЧП сейчас устанавливаются. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты обещают устранить неполадки в кратчайшие сроки.

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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