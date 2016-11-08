Пожар на АТС в Охотском переулке: отключены телефоны в Заводском и Партизанском районах

Новости Беларуси. Происшествие, которое случилось в Минске несколько часов назад.

В переулке Охотском горело здание АТС.

Из-за пожара временно не работают стационарные телефоны у абонентов, проживающих по улицам Радиальная, Центральная, Байкальская, Герасименко, Ангарская, Нестерова, Илимская, Болотникова, Алтайская, часть Партизанского проспекта.

Также ограничен доступ в сеть Интернет и IPTV.

На место инцидента вовремя прибыли пожарные расчёты и быстро устранили очаг возгорания. Причины ЧП сейчас устанавливаются. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.