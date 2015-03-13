Пожар к ТЦ «Адмирал» в Казани: число жертв достигло 14 человек

Новости России. Число жертв пожара в казанском торговом центре неумолимо растет. Спасатели достали из-под завалов тела 14 погибших.

К сожалению, эта цифра пока не окончательная. Под обломками здания все еще находятся люди – в общей сложности около двух десятков человек.

Надежда на их спасение тает буквально с каждым часом. Однако родные и близкие пропавших без вести все еще верят в чудо.

Из-за большого наплыва пострадавших переполнены больницы. Более четырех десятков находятся в медучреждениях с различными травмами.

Трагедия произошла 11 марта в самый разгар рабочего дня. Огонь вспыхнул в одном из помещений торгового центра, откуда пламя быстро распространилось по всему зданию. К месту ЧП незамедлительно прибыли спасатели, однако, чтобы потушить пожар, понадобилось 10 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.