Пожар 27 июня в политехническом колледже Минска

Новости Минска. История с огоньком. Пожар произошел 27 июня утром в политехническом колледже. Спасателей вызвал комендант. Как выяснилось, загорелся утеплитель труб в помещении теплоузла.

Из-за угрозы задымления учебных аудиторий сотрудники МЧС вместе с работниками администрации колледжа эвакуировали из корпуса 360 человек. Пострадавших нет.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.