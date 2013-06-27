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Пожар 27 июня в политехническом колледже Минска

27 июня 2013 17:37
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Новости Минска. История с огоньком. Пожар произошел 27 июня утром в политехническом колледже. Спасателей вызвал комендант. Как выяснилось, загорелся утеплитель труб в помещении теплоузла.

Из-за угрозы задымления учебных аудиторий сотрудники МЧС вместе с работниками   администрации колледжа эвакуировали из корпуса 360 человек. Пострадавших нет.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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