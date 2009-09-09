Повторное землетрясение в Грузии

Повторное землетрясение зафиксировано в Грузии. Жители населенного пункта Квайса Джавского района Южной Осетии поздно вечером 8 сентября ощутили подземные толчки.

Население было вынуждено покинуть свои дома, так как после землетрясения в ночь на вторник некоторые постройки получили серьезные повреждения и не подлежат восстановлению. Сила толчков достигала 6 баллов по 12 балльной шкале, а эпицентр находился в Онском районе Грузии. По данным сейсмологического центра, подобные подземные толчки ожидаются в течение месяца.

Как сообщалось ранее, в ночь с 7 на 8 сентября произошло землетрясение, сила которого достигала 8 баллов по 12 балльной шкале. В результате подземных толчков до 200 зданий были разрушены. Жители региона размещены во временном жилье. Власти подсчитывают нанесенный ущерб, предает БЕЛТА.