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Повреждение трубопровода в Ленинском районе, из-за которого без воды остались 14 домов, починят до полуночи

16 января 2018 18:44
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Новости Беларуси. Повреждение трубопровода временно оставило без тепла и горячей воды жителей четырех жилых домов и 14 административных зданий в районе Второго велосипедного переулка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Повреждение трубопровода в Ленинском районе, из-за которого без воды остались 14 домов, починят до полуночи-1

С трех часов дня на месте работают аварийные бригады.

Повреждение трубопровода в Ленинском районе, из-за которого без воды остались 14 домов, починят до полуночи-4

Полностью восстановить теплоснабжение работники Минскэнерго планируют до полуночи.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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