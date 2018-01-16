Повреждение трубопровода в Ленинском районе, из-за которого без воды остались 14 домов, починят до полуночи

Новости Беларуси. Повреждение трубопровода временно оставило без тепла и горячей воды жителей четырех жилых домов и 14 административных зданий в районе Второго велосипедного переулка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Повреждение трубопровода временно оставило без тепла и горячей воды жителей четырех жилых домов и 14 административных зданий в районе Второго велосипедного переулка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С трех часов дня на месте работают аварийные бригады.
Полностью восстановить теплоснабжение работники Минскэнерго планируют до полуночи.