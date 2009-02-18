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Повреждение резервного нефтепровода "Гомельтранснефть "Дружба" не повлияло на работу предприятия

18 февраля 2009 11:52
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Он был поврежден накануне в промзоне Михалки из-за прорыва технологического водопровода. Это сообщили в Гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.Произошла утечка 8 кубов нефтепродуктов. ЧП ликвидировали аварийно-восстановительные бригады, а также 14 единиц техники. В настоящее время ведутся работы по замене поврежденного участка нефтепровода. Их планируется завершить сегодня к полудню.
# происшествия

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