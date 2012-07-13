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Потоп в Молодечно: уровень воды поднимался до метра, затоплены подворья, с дорог эвакуированы 15 машин

13 июля 2012 07:37
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Новости Беларуси. Похолодание и дожди принес в Беларусь циклон с Атлантики. Уже накануне вечером местами прошли сильные ливни. Они были в Мозыре, Пинске и Березино. В Минской области больше всего пострадал город Молодечно. Подтопленными оказались улицы и десятки частных подворий. Уровень воды поднимался до метра. На проезжей части в низинных местах автомобили буквально плавали в воде.

Уровень воды поднимался до метра, в некоторых местах потоком смыло тротуарную плитку. Автомобили буквально плавали на проезжей части. Пешеходы ходили почти по пояс в воде. Сотрудники МЧС из подтопленной машины спасли двоих человек, в том числе беременную женщину. Также эвакуировали 15 легковых машин.

Для откачивания воды было задействовано более 20 единиц техники и около 80 человек. Последствия ливня ликвидировали к полуночи. Пострадавших нет. Сегодня в городе проводятся восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Байтаз, заместитель председателя Молодечненского райисполкома, начальник районного штаба ЧС:
На откачке работала техника коммунальников, водоканала, МЧС. Ситуацию «снивелировали» около часа ночи.

Михаил Грабовский, главный врач Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Проводим подворные обходы, опрашиваем людей, даём консультации, разъясняем населению, как поступать. Ну и заодно проводим дезинфекцию воды в колодцах, где это необходимо.

Фото: kraj.by

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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