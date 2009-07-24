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Потоп в Минске. Почти 300 человек эвакуированы. Работают водолазы

24 июля 2009 15:04
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Подразделениями МЧС Минска спасены и эвакуированы 293 человека из подтопленных подвальных и цокольных этажей зданий, общественного транспорта. Всего в городе на ликвидации последствий стихии задействовано 32 специальных автомобиля МЧС, водолазная, медицинская служба, водооткачивающая техника коммунальщиков.

Было остановлено движение автобусных и троллейбусных маршрутов по улицам Уманская, Гурского, Лобанка, Семашко, Есенина, Кульман, Коростоянова, Казинца, Тимирязева, Романовская Слобода, Кальварийская, Железнодорожная, Столетова, проспект газеты Звязда, проспект Любимова.

Подтопленными остаются 8 участков проезжей части: ул. Ленина, Первомайская, 4-й Загородный переулок, часть ул. Ольшевского, Балтийская, Богушевича - Розы Люксембург, Аэродромная – Чкалова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий.
# происшествия # Природные катаклизмы # Потоп в Минске

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