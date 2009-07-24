Потоп в Минске. Почти 300 человек эвакуированы. Работают водолазы

Подразделениями МЧС Минска спасены и эвакуированы 293 человека из подтопленных подвальных и цокольных этажей зданий, общественного транспорта. Всего в городе на ликвидации последствий стихии задействовано 32 специальных автомобиля МЧС, водолазная, медицинская служба, водооткачивающая техника коммунальщиков.



Было остановлено движение автобусных и троллейбусных маршрутов по улицам Уманская, Гурского, Лобанка, Семашко, Есенина, Кульман, Коростоянова, Казинца, Тимирязева, Романовская Слобода, Кальварийская, Железнодорожная, Столетова, проспект газеты Звязда, проспект Любимова.



Подтопленными остаются 8 участков проезжей части: ул. Ленина, Первомайская, 4-й Загородный переулок, часть ул. Ольшевского, Балтийская, Богушевича - Розы Люксембург, Аэродромная – Чкалова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий.