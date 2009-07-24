Прямой эфир

Потоп в Минске. Не работало метро

24 июля 2009 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Из-за ливня вода начала поступать на ступеньки некоторых станций метро. Было принято решение на время закрыть входы на эти станции. Так станция «Восток» была закрыта с 15.20 до 15.35. Станция «Парк Челюскинце» - с 15.37 до 16.00. На время закрытия поезда проходили через эти станции прогоном.

С последствиями стихии работники подземки справились своими силами. Сейчас заканчивается уборка станций от воды и грязи. Минский метрополитен работает в обычном режиме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ОВД по охране минского метрополитена.
# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Потоп в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2009 14:58

Потоп в Минске. Эвакуация людей с Немиги завершена

24 июля 2009 14:53

В Минске затоплен проспект газеты «Звязда»

24 июля 2009 14:43

За два часа в Минске выпала половина месячной нормы