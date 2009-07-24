Потоп в Минске. Не работало метро

Из-за ливня вода начала поступать на ступеньки некоторых станций метро. Было принято решение на время закрыть входы на эти станции. Так станция «Восток» была закрыта с 15.20 до 15.35. Станция «Парк Челюскинце» - с 15.37 до 16.00. На время закрытия поезда проходили через эти станции прогоном.



С последствиями стихии работники подземки справились своими силами. Сейчас заканчивается уборка станций от воды и грязи. Минский метрополитен работает в обычном режиме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ОВД по охране минского метрополитена.

