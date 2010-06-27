Потоп в Минске: коллектор «Центр» заработает уже в августе

В минувшую субботу самая речная улица Минска в очередной раз вышла из берегов. Для решения проблем, связанных с подтоплением улиц, в Минске строится новая система ливневой канализации — в частности, подземный коллектор «Центр».

В этом году будут сданы две очереди из пяти самого глобального проекта магистральных коллекторов дождевой канализации, он заработает уже в августе. Планируется, что полностью проект будет завершен к 2015 году. Новая система ливневой канализации сможет справляться с сильнейшими ливнями (до 100 мм осадков) за 10-15 минут. Реализация проекта в полном объеме позволит исключить подтопление улично-дорожной сети в Центральном, Фрунзенском и Московском районах, в том числе проспекта Победителей и улицы Немига — самых затопляемых мест.

Строительство новой ветки коллектора «Центр» началось в Минске в 2008 году. Это экспериментальный проект по строительству сетей дождевой канализации: специалисты, изучив мировой опыт по строительству подобных магистралей, решили использовать в столице метод микротоннельной проходки с бестраншейной прокладкой трубопроводов. Его уникальность состоит в том, что коллектор впервые строится закрытым способом — под землей, и даже под жилой застройкой, тем самым не причиняя неудобств населению прилегающих территорий.

После завершения строительства новой коллекторной системы проблема большой воды уйдет, отметил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько в связи с подтоплением улиц Минска 26 июня 2010 года.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В случае какой-то чрезвычайной ситуации на улице Немига уже не придется принимать такие оперативные меры, какие мы принимаем сегодня. Вода будет уходить, и даже при обильном выпадении осадков высота поверхности воды будет не более 20 см.