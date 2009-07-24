Потоп в Минске. Хронология событий.

Наводнение в Минске и комментарии МЧС (ВИДЕО)

Небывалый ливень обрушился сегодня на улицы Минска. За два часа выпало более половины месячной нормы осадков. Затопленными оказались десятки улиц в разных частях столицы.

Сотрудниками МЧС спасены и эвакуированы около 300 человек. Все они оказались заложниками большой воды в подвальных и цокольных этажах зданий, а также общественном транспорте. Информации о пострадавших на эту минуту нет. Всего на ликвидации последствий стихии задействовано 30 спецавтомобилей МЧС, водолазная, медицинская служба, а также коммунальная техника. Подтопленными оказались десятки улиц. Один из самых проблемных участков - улица Немига. Здесь спасатели эвакуировали людей, оказавшихся в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси, а также одного из подземных магазинов. От затопления удалось спасти Красный костел и две больницы. Фактически во всем городе на несколько часов было парализовано движение транспорта. На ликвидацию километровых пробок вышли регулировщики ГАИ. Подтопленными оказались и станции метрополитена. Из-за чего некоторые из них были временно закрыты. Поезда эти участки проходили без остановок.