Потоп в Минске: что делать во время потопа

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ПОДТОПЛЕНИЯ, ПОДТОПЛЕНИИ

При получении информации о выпадении обильных осадков, воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды, покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Если Ваш дом попадает в зону возможного подтопления, примите предупредительные меры (устройство уплотнений в притворах дверей и окон подвальных, цокольных и первых этажей). Создайте запас мешков с песком и шанцевого инструмента и т.п. для создания временной преграды водным потокам и защиты оконных проемов.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПОДТОПЛЕНИЯ

Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен.

Проветрите здание для удаления накопившихся газов.

Не используйте источники открытого огня до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения.

Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения специалистов об исправности и пригодности к работе.

Просушите помещение, открыв все двери и окна.

Не употребляйте пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.

Будьте осторожны, проявляете внимание к окружающим вас людям, не паникуйте и выполняйте приведенные рекомендации.

Источник: Памятка по действиям населения при подтоплении отдельных территорий (объектов) г. Минска в результате обильного выпадения осадков.