Потоп в Гомеле. Уровень воды на дорогах достигал 70 см, затоплены 10 подвалов домов, склады

Новости Беларуси. Сильный ливень вечером 10 июля парализовал движение транспорта в Гомеле. За три часа выпала месячная норма осадков. Залитыми оказались улицы в центре города и его микрорайонах. Уровень воды на некоторых участках дорог достигал 70 сантиметров.

Заложниками ситуации оказались водители, пешеходы, а также пассажиры. Из подтопленных автобусов спасено 40 человек. К 11 вечера движение транспорта было восстановлено.

В воде также оказались 10 подвалов жилых многоквартирных домов, несколько цокольных помещений магазинов, склады.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Вода прибывала стремительно, и буквально за 90 секунд уровень был уже таким, что автобус и другой транспорт из этой зоны самостоятельно выехать не мог. Но спасатели оказались готовы к этой ситуации: своевременно была организованна эвакуация на лодках. Главный итог – пострадавших нет.

Ликвидировали последствия ливня спасатели и коммунальные службы. В настоящее время продолжается очистка ливневых канализаций, ремонт дорожного полотна и откачки воды.

Синоптики, между тем, дали штормовое предупреждение по Гомельской области. Возможно сильные ливни обрушатся на регион и предстоящей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.