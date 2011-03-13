Потоп и землетрясение в Японии: по последним данным, от стихии более 2 тысяч человек погибли и свыше 10 тысяч пропали без вести

В наиболее пострадавшем от землетрясения и цунами городе Сендай находятся не менее трех белорусов. И как сообщил нашему телеканалу Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии Вячеслав Бескостый, с одной из соотечественниц, Юлией Смирновой, налажена связь, с ней все в порядке. Судьба двух других наших граждан пока неизвестна.

Кроме того, в посольство позвонили еще около 30 белорусов, проживающих в других регионах Японии, также сообщили, что с ними все в порядке.

По последним данным, в результате стихии более двух тысяч человек погибли и свыше 10 тысяч пропали без вести. Сведений о пострадавших или погибших иностранных граждан власти страны пока не имеют.

Тем временем, на северо-востоке острова Хонсю сегодня зафиксировано новое землетрясение – в шесть баллов. Его эпицентр находился в Тихом океане, вблизи побережья префектуры Фукусима. Из опасной зоны эвакуировано 200 тысяч человек.

Обстановка в зоне бедствия по-прежнему тревожная. Спасатели продолжают поисковые работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, стихия обрушилась на северо-восточное побережье Японии в минувшую пятницу. Более 12 тысяч зданий разрушено в результате гигантского цунами, пожаров и оползней. Землетрясение почти в 9 баллов, эпицентр которого находился в 130 километрах от берегов острова Хонсю, признано самым разрушительным в истории Японии.

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