Потоп и землетрясение в Японии: от стихии погибли около 10 тысяч человек — предварительные данные

В Японии новые подземные толчки. Сила очередного землетрясения была в 6 баллов. Обстановка в стране крайне напряженная. Поисково-спасательные операции продолжаются.

По предварительным данным, погибли около 10 тысяч человек, тысячи людей пропали без вести. Разрушены около 50 тысяч зданий, остановлены 11 из 50 атомных реакторов, из-за чего ожидаются массовые отключения электроэнергии.

Правительство Японии объявило экстренную ситуацию в связи с выходом из строя системы охлаждения реактора АЭС «Фукусима-1».

Крупнейшие автоконцерны остановили работу. В СМИ появилось сообщение, что отложен Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был начаться 21 марта в Токио.

Сведений о пострадавших или погибших иностранных граждан власти Японии пока нет. В наше посольство позвонили около 30 соотечественников, которые сообщили, что с ними все в порядке. Диппредставительство постоянно на связи с Министерством иностранных дел Японии. И вот что нам сообщили в посольстве.

Вячеслав Бескостый, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии:

На данный момент никто из белорусских граждан не пострадал. Два гражданина Беларуси, которые из-за пробок не смогли в субботу выехать из аэропорта Нарита в Минск, провели два дня в аэропорту и лишь вчера после обеда вылетели.

Одна гражданка Беларуси, которая проживала в городе Мариока, вместе с двумя дочерьми, также гражданками Беларуси, и мужем, гражданином Республики Корея, были эвакуированы из зоны бедствия и сейчас в безопасности. Они захотели покинуть Японию. Мы рекомендовали этим гражданам направиться в Токио, чтобы мы смогли оформить визу супругу и они смогли бы улететь на Родину.

Напомним, землетрясение и цунами обрушились на северо-восточное побережье Японии в минувшую пятницу. Эпицентр находился в 130 километрах от берегов острова Хонсю. Нынешняя стихия была признана самым разрушительным в истории Японии. Ущерб от землетрясения уже оценили в десятки миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Бескостый: По информации МИД Японии, подтвержденных фактов гибели иностранцев нет

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