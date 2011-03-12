Потоп и землетрясение в Японии: более 30 толчков магнитудой в 5-7 баллов сотрясли сегодня страну

Японию продолжает сотрясать. Сегодня в стране зафиксировали более 30 толчков магнитудой от 5 до 7 баллов в районе острова Хонсю.

Спасатели продолжают поисковые работы. Количество жертв уже достигло около тысячи человек, сотни ранены и числятся пропавшими без вести.

Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Японии. По их информации, было несколько звонков от наших граждан, которые сообщили, что с ними все в порядке. Сейчас дипломаты пытаются установить связь с двумя нашими соотечественниками, опоздавшими на авиарейс. Работники посольства пока не могут связаться с белорусами, проживающими в префектуре Мияги. В городе Сендай цунами смело целый жилой квартал.

И вот что нам сообщили по телефону в посольстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тимур Волошин, третий секретарь Посольства Республики Беларусь в Японии:

Ситуация в пострадавших от землетрясения районах Японии продолжает оставаться достаточно напряженной.

По данным МИД Японии, ни один иностранец не погиб в результате землетрясений, цунами, пожаров и прочих катаклизм. Это дает основание полагать, что все белорусы живы и здоровы.

Мы высказали просьбу японским дипломатам, чтобы они незамедлительно информировали нас обо всех белорусских гражданах, которые нуждаются в помощи.

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