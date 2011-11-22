Пострадавший при взрыве в микрорайоне Масюковщина в Минске: Болгаркой резал металл, и меня в бок потянуло волной воздуха. Когда поднялся, гаражей не было

Новости Беларуси, Минск. Минские правоохранители выясняют причины взрыва, который произошел в гаражном кооперативе микрорайона Масюковщина. На месте происшествия продолжают работают спасатели, милиция, кинологи. Идет разбор завалов.

Сложно, конечно, поверить, но еще утром на этом месте были гаражи, около часа дня прогремел взрыв. И сейчас эти 7 автомобилей вряд ли подлежат восстановлению. От гаражей тоже остались кирпичи. Причем стену, которая стояла здесь, отнесло на 15 м.

На графике это выглядит примерно так. Предположительно взрыв прогремел в среднем гараже. От него и от соседних ничего не осталось. Стены четвертого тоже держаться едва ли. Спасатели их укрепили.

Только бы без жертв – это еще и еще раз повторяют очевидцы. Они и вызвали спасателей. Правда, сами еще не могут прийти в себя. Как и автовладельцы.

Очевидец:

Услышали сильный взрыв. А дальше пошел дым. Пожарные приехали очень быстро. Видел только владельца «БМВ», который сидел на корточках и держался за голову.

На место ЧП быстро прибыли спасатели. Пожар потушили сразу.

Единственного пострадавшего скорая доставила в больницу. Врачи говорят, родился в рубашке. Жизни 40-летнего мужчины ничего не угрожает. Пока он находится в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Комликов, заведующий нейрохирургической реанимацией УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Легкая черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга, контузия общего организма. Его состояние на теперешний момент оценивается как средне-тяжелое – тяжелое.

Сам пострадавший в сознании. Признается, по профессии – скульптор. И сегодня в гараже занимался подготовкой. Хотел сделать скульптуру музыканта. Вернется ли к творчеству теперь, не уверен.

Владислав Стальмахов:

Я болгаркой резал металл, и в этом момент меня куда-то в бок потянуло волной воздуха. Когда я поднялся, гаражей не было.

А тем временем на месте происшествия дали команду «Тишина». Работают собаки.

Не исключено, что под завалами еще могут быть люди. Одна бригада поднимает автомобиль. Известно – под ним погреб. Туда сразу отправляют собаку и специальную технику, которая фиксирует малейшие движения. Так будет до позднего вечера. Пока не разберут все завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Пока не будет однозначно известно, что больше пострадавших нет, наши подразделения с места не уедут.

На месте ЧП уже работают следователи. Им предстоит найти главный ответ: что все-таки стало причиной взрыва. Возможно, газовые баллоны. Возможно, утечка газа. Очевидно – безопасности здесь уделяли недостаточно внимания.

Олег Гайдукевич, начальник Фрунзенского РУВД Минска:

По данному факту будет возбуждено уголовное дело в отношении данного лица. Предварительно за грубое нарушение противопожарной безопасности.

В минском микрорайоне Масюковщина прогремел взрыв