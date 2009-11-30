Пострадавший при взрыве «Невского экспресса» белорус находится в больнице в Тверской области

Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России.

Наш соотечественник 1977 года рождения, зарегистрирован в Гомеле. По информации врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пострадавший — в состоянии средней степени тяжести. Консульский отдел посольства уведомил родственников пострадавшего о случившемся.

Подрыв «Невского экспресса» произошел поздним вечером 27 ноября на границе Тверской и Новгородской областей. В результате крушения погибли 25 человек и около 100 пострадали. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут первые похороны погибших.