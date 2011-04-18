Пострадавшие от взрыва в минском метро рассказывают, как к ним относились в больнице

Сегодня из клиник Минска выписаны 12 пострадавших от взрыва в метро. По данным Минздрава, в больницах пока находятся 133 пациента, из них 18 — в тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Для полноценного наблюдения за пострадавшими в ночное время в больницах усилены бригады дежурных врачей.

У Натальи Довженко с утра чемоданное настроение. Во 2-ую клиническую больницу она попала с сотрясением мозга. Некоторое время ничего не слышала. Врачи вернули ей не только слух, но и хорошее настроение.

Наталья Довженок:

Медперсонал ко мне относился очень хорошо. За нами все следили, смотрели, ухаживали. Внимания было предостаточно.

Из отделения экстренной хирургии уезжает не только Наталья. Троих пострадавших сегодня перевели в травматологию, а это значит, что самое страшное позади. Скорую помощь больным оказали не только медики.

У Нины Рохмановой переезд запланирован на завтра. В лор-отделение. Осколочные раны залечили врачи, душевные — психологи и соседи по палате.

Наталья Довженок:

Мы очень подружились, обменялись телефонами. Все-таки одна беда нас соединила.

С аппетитом у Александра уже проблем нет. Во время взрыва он чуть не лишился ноги. В Минской областной клинической больнице он один из трех оставшихся пациентов. Но к Саше здесь отношение особое.

Александр Александрия:

Я почувствовал с первого дня. Почувствовал прямо с операционного стола. Такое мягкое отношение и подход такой профессиональный и очень душевный.

Сегодня под родную крышу из Боровлян уехало сразу три человека. Лучшая реабилитация — в кругу родных людей. Так утверждают медики. Сегодня они продолжают делать все от них зависящее, чтобы поскорее поднять на ноги пострадавших при взрыве.

Юрий Ладутько, главный врач Минской областной клинической больницы:

Медицина — это такая наука, которая является международной. Даже если у нас не было таких значительных катастроф, как в России, в принципе, опыт их мы знали.

После выписки пациенты по желанию смогут продолжать общение с психологами. Пока таких пожеланий не поступало. Родные стены — лучшее лекарство от недугов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».