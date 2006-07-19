Посольство России в Бейруте оказывает содействие гражданам Беларуси в эвакуации из Ливана

Там подтвердили, что среди обратившихся к ним за помощью есть белорусы. Однако назвать точное их число дипломаты затруднились. 19 июля в сторону сирийской границы на автобусах отправляется около тысячи человек, сообщили в посольстве. Порядка трехсот человек были эвакуированы ранее, они уже благополучно прибыли в Сирию и ждут самолета МЧС России. Среди них - и граждане Беларуси, сообщили в диппредставительстве. Кроме того, часть граждан России и стран СНГ планируется эвакуировать по морю.