Посольство РФ в Минске: столичная милиция ведет поиск двух поджигателей

Накануне около десяти часов вечера на территорию посольства Российской федерации в Минске злоумышленники бросили две бутылки с зажигательной смесью. Сигнал о возгорании поступил от сотрудников охраны дипломатических представительств и консульств.

Однако, по горячим следам раскрыть преступление не удалось. В результате поджога сгорел служебный автомобиль. Одна из бутылок с остатками горючей смеси не разбилась. Ее, как и остатки фитиля сейчас исследуют эксперты. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы с озабоченностью и негодованием восприняли информацию о происшествии у посольства Российской Федерации. Эта преступная хулиганская выходка направлена против здравого смысла и белорусско-российских отношений. Мы рассчитываем, что виновные понесут заслуженное суровое наказание в рамках закона.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.339 «Хулиганство». Как мы предполагаем, из хулиганских побуждений две данные бутылки были заброшены двумя неизвестными, розыск которых сейчас идет в полном объеме.