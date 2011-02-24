Посольство Беларуси в Ливии формирует списки белорусских граждан, желающих покинуть арабскую страну

Прорабатываются различные варианты эвакуации.

Об отъезде белорусских медиков, которые работают в составе медперсонала в одном из госпиталей Гадамеса, вопрос пока не стоит. Ситуация в этом городе спокойная, столкновений нет. Белорусские дипломаты в Триполи круглосуточно находятся в контакте с нашими гражданами. Их в арабской стране все еще более сотни. Никто из них не пострадал.

Накануне поздно вечером самолетом из Москвы домой вернулись первые эвакуированные белорусы. Из аэропорта Триполи в российскую столицу их доставил самолет МЧС России. В Домодедово наших граждан встречают консульские работники белорусского посольства. Они помогают пассажирам с размещением, питанием, а также организацией вылета на родину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».