Посол Украины в Южной Корее протаранил две машины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Южной Корее Владимир Белашов стал виновником двух ДТП в столице этой страны Сеуле.

58-летний Белашов 12 мая этого года протаранил автомобиль в центре Сеула. Посол скрылся с места аварии, но спустя пять минут он врезался в такси. В результате второго ДТП травмы получил водитель такси, которому пришлось провести в больнице две недели. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщила местная газета The Korea Times.

Офицер сеульской полиции Ким Хюн-гон:

Сотрудники украинского посольства, прибывшие на место ДТП, подтвердили личность человека, находившего за рулём автомобиля. Мы не можем заставить дипломата пройти тест, чтобы выяснить, управлял ли он автомобилем в состоянии опьянения.

Страховка дипломата покрыла все издержки по лечению пострадавшего и ремонта автомобилей.

Он уточнил, что правоохранители были вынуждены отпустить украинского дипломата в тот же вечер, без предъявления каких-либо обвинений.

До назначения послом в Южной Корее в октябре 2008 года Белашов представлял Украину в ООН и НАТО.