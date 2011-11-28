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Последствия ураганного ветра: из-за отключения электроэнергии обесточился аппарат искусственного жизнеобеспечения

28 ноября 2011 11:10
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Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия ураганного ветра, который прошелся по стране этой ночью. Его порывы в некоторых регионах достигали 24 метров в секунду.

Так, в Брестской области без света остались жители 73 деревень. В некоторых домах ветер сорвал с крыш шифер.
Отключение электричества было и на Витебщине. В Полоцком районе обесточенными остаются более 70 населенных пунктов, две фермы и полторы сотни трансформаторных подстанций.
Работают аварийные бригады и в Гродненской области. От шквалистого ветра пострадало более 150 деревень преимущественно в Волковысском и Гродненском районах. Упавшие деревья повредили два автомобиля, нарушили движение транспорта в самjм областном центре. Ветер повредил кровли жилых домов и рекламные щиты. Из-за отключения электроэнергии в деревне Дайнова Вороновского района обесточился аппарат искусственного жизнеобеспечения, под которым дома на лечении находился мужчина. Дополнительное питание обеспечил бензогенератор.
На Минщине пострадали Борисовский и Вилейский районы.
Информация о последствиях ветра все еще поступает в МЧС. Специалисты принимают экстренные меры по ликвидации последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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