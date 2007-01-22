Последствия прошедшей по Беларуси стихии устранены

В Беларуси полностью восстановили энергоснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветра. От стихии на минувшей неделе пострадали 2288 населенных пунктов. Больше всего домов без света остались в Витебской области. Спасатели и энергетики оперативно устраняли повреждения. Для ликвидации последствий было привлечено 9 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Еще осталось восстановить кровли нескольких десятков жилых домов и 800 сельскохозяйственных зданий.