Последствия непогоды в Минской области: разбитый капот Citroen, множество упавших деревьев

Новости Беларуси. Непогода в Минской области. Все последствия устранены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в семи районах (Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком, Стародорожском, Червенском, Вилейском) были зафиксированы падения деревьев – 17 случаев.

В поселке Ждановичи сломанное дерево упало на легковой автомобиль. Спасатели оперативно распилили и убрали стволы и ветви. Пострадавших нет.