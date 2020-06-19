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Последствия непогоды в Минской области: разбитый капот Citroen, множество упавших деревьев

19 июня 2020 13:46
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Новости Беларуси. Непогода в Минской области. Все последствия устранены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последствия непогоды в Минской области: разбитый капот Citroen, множество упавших деревьев-1

Всего в семи районах (Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком, Стародорожском, Червенском, Вилейском) были зафиксированы падения деревьев – 17 случаев.

Последствия непогоды в Минской области: разбитый капот Citroen, множество упавших деревьев-4

В поселке Ждановичи сломанное дерево упало на легковой автомобиль. Спасатели оперативно распилили и убрали стволы и ветви. Пострадавших нет.

Последствия непогоды в Минской области: разбитый капот Citroen, множество упавших деревьев-7

А вот в Молодечно столб линии электропередач разбил капот Citroen. Люди не пострадали.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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