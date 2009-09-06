Последнее интервью Александра Марфицкого

Александр Марфицкий участвовал в расследовании причин Львовской трагедии. Тогда он сказал, что сделал бы все, чтобы не допустить такого. Не допустил.

Тела белорусских летчиков-снайперов доставили в Барановичи спецрейсом в среду. Этим же бортом прибыли командующий ВВС Польши и рота почетного караула. Напряжение повисло в воздухе, как и тогда, в воскресенье. Авиашоу было остановлено и голос из репродуктора проговорил: «Вы видите, что произошло». Два Александра – Марфицкий и Журавлевич - спасли десятки жизней. Жители польской деревни «Малечин» не ждут результатов экспертизы. Они знают, что летчики - герои.

Очевидцы происшествия говорят: «Пилоты сделали то, что не каждый летчик бы сделал. Они ценой своей жизни спасали жизни людей, которые наблюдали за шоу. Они до конца боролись с самолетом, думая лишь о том, как не причинить вред тем, кто на земле. И за это пилотам надо отдать честь. Потому что они - настоящие герои».

Катастрофа в Радоме превратилась в событие мирового масштаба. Множество комментариев от специалистов и не только, множество различных оценок действий пилотов буквально захлестнули СМИ. В погоне за сенсацией порой убирались рамки приличия. Особенно тяжело в такой ситуации пришлось родственникам и друзьям летчиков.

«Пишут разное. Выдумывают всякое непонятное. Ребята выполняли все, не отходя от программы. Но всякое в жизни бывает. По всей видимости, и такое может случиться. Ну и, стоит отметить, что летчики никогда обычно в воскресенье не летают. Стараются не летать - есть такое поверье», - рассказал Геннадий Мазейко, подполковник запаса ВВС Республики Беларусь.

Виновато поверье или нет, точно не знает никто. Однако буквально посекундно разобраться в страшных воскресных кадрах все-таки удалось. Действующие военные летчики рассказали об особенностях этой фигуры высшего пилотажа:

«Над полосой самолет прошел метров сто в перевернутом полете. Сделал полубочку и выполнил косую петлю. Фигура, на которой произошла трагедия, называется «ухо» в ее нисходящей части. Перегрузка здесь где-то в районе 5-5,5 G. За счет этой полубочки происходит большое падение скорости».

При этих самых 5-5,5G летчики испытывают такую перегрузку, что девяносто процентов пилотов на доли секунды могут потерять зрение и даже сознание. Возможно, этого времени пилотам и не хватило, чтобы включить форсажи-ускорители. Самолет падал с уже не работающими двигателями.

Однако более весомой все же выглядит основная версия причины катастрофы. Истребитель из строя могла вывести попавшая в воздухозаборник птица. Более того, уже к концу недели в интернете появились снимки, где в непосредственной близости от СУ-27, выполнявшего фигуру высшего пилотажа, видна птица. Да и погодные условия, судя по переговорам с диспетчером, оставляли желать лучшего.

«Они получили команду на катапультирование от руководителя полетов, но они не катапультировались. Надо было увеличивать перегрузку, а потом катапультироваться...», - рассказывает Александр Пигарев, сослуживец погибших.

Было совсем не то, что, к примеру, случилось во Львове. Где тот же истребитель СУ-27 упал на толпу зрителей. Были десятки погибших и сотни пострадавших, а пилоты катапультировались. Ирония судьбы или нет, но Александр Марфицкий участвовал в расследовании причин Львовской трагедии. Тогда и сказал, что сделал бы все, чтобы не допустить такого. Не допустил.

Тогда же поползли слухи и о качестве постсоветских истребителей, очередная волна которых докатилась и до Барановичей. Ведь СУ-27 был модернизирован на местном авиаремонтном заводе. Некоторые псевдоэксперты не упустили возможности усомниться не только в наших летчиках, но и в уровне технических специалистов. Желание пропиариться на чужом горе всегда легко охладить доступными фактами. Технические характеристики СУ позволяли самолету выполнять любые задачи, вплоть до боевых, безо всякого ремонта еще более пятисот часов. Состояние нашей техники всегда было под стать профессионализму летчиков.

«Летчики выпускались при Советском Союзе. Они прошли школу СССР. По пальцам можно пересчитать таких летчиков, которые остались в Беларуси и которые имеют такой налет», - уверенно заявил Геннадий Мазейко, подполковник запаса ВВС Республики Беларусь.

Некоторые не упустили возможности прогнуться перед своими зарубежными спонсорами и без устали стали рассказывать о тотальном преимуществе в небе западных асов и их машин. Однако, если вспомнить ту же войну в Ираке, то только в этой стране за несколько лет 4 самолета потерпели крушение по техническим причинам или из-за ошибки пилотов, еще два не смогли остановиться при посадке на палубу авианосцев, и еще один совершил вынужденную посадку после отказа приборов и был подорван на земле.



Да и от печальных реалий авиашоу не застрахован никто. 21 июня 2001 года в Канаде на закрытом показе для высшего командования во время показательного вылета группы истребителей «Сноуберд» из-за ошибки пилотов в полете столкнулись два самолета.

Десятки тысяч людей пришли попрощаться с погибшими летчиками. В Барановичах, как и в польском Радоме, объявили двухдневный траур. В Беларусь приехали и «Русские Витязи», тоже не так давно расставшиеся со своим командиром. К дому офицеров выстроилась километровая очередь. Внутри - море цветов и смена почетного караула каждые полчаса.

Последний путь горожане выстлали цветами. В три часа дня траурная процессия переместилась на кладбище, где летчикам воздали последние почести. Под звуки оркестра - последние залпы в небо.

Говорят, что летчики не умирают. Они уходят в небо свой последний полет.