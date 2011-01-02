После взрыва 1 января христианские храмы в Египте взяты под усиленную охрану

В египетском городе Александрия сегодня прошла первая после теракта в новогоднюю ночь служба. Почтить память погибших собрались десятки верующих.

Бомба взорвалась рядом с христианской церковью 1 января, когда прихожане выходили после новогоднего молебна. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Погиб 21 человек, десятки получили ранения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нападение на церковь в Александрии вызвало возмущение во всём мире. Политики многих стран и международные организации выступили с резким осуждением теракта и с призывом усилить борьбу против экстремизма.

Сейчас христианские храмы в Египте взяты под усиленную охрану. А на некоторых дорогах установлены контрольно-пропускные пункты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Египта Хосни Мубараку, а также родным и близким погибших в результате теракта в городе Александрия.