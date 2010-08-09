После урагана в Беларуси без электричества остались более двух тысяч населенных пунктов

Над деревней Артейковичи ураган пронесся поздно вечером. Бушевал шквалистый ветер, лил дождь, некоторые жители остались не только без крыши над головой, но и без света.
Валентина Ульянова, жительница д. Артейковичи:
Была буря, наверное, с полчаса, прошла фронтом.
Валентина Ивановна без электричества целый день. Хозяйка переживает за продукты. Холодильник не работает, а жара не спадает.
Таких обесточенных деревень в Полоцком районе — 75. Восстанавливать линии электромонтеры начали еще ночью. Там, где это возможно, свет вернули сразу. А где-то стихия так «наломала дров», что специалистам придётся серьезно поработать.
Сильных порывов шквалистого ветра не выдержали даже 40-летние деревья. Падающие березы оборвали провода линии электропередач. На ликвидацию последствий стихии только на этом объекте уйдет несколько часов.
Дмитрий Самусевич, заместитель главного инженера филиала Полоцкие электросети РУП «Витебскэнерго»:
Все места повреждений найдены, расчищаются от завалов, распиливаются упавшие деревья. Мы прогнозируем, что к концу дня все потребители у нас будут запитаны.
А в Поставском районе под натиском стихии обрушилась кровля животноводческой фермы. Благо, рассчитанное на 178 голов здание, во время урагана было почти пустым. Из-под завалов не удалось спасти только одного теленка.
Алексей Боклыков, начальник центра пропаганды и обучения Витебского областного управления МЧС:
При помощи спасательной техники и оборудования коровы были извлечены из-под завалов. Теленок, к сожалению, погиб. Никто из работников данного предприятия не пострадал.
Минувшей ночью стихия разгулялась не на шутку. Ураган оставил без света более 2 тысяч населённых пунктов в 22 районах республики. Больше всего досталось жителям деревень: сорваны крыши домов, произошло более 30 пожаров. Также стихия нанесла немалый ущерб аграриям. И пока пострадавшие районы приходят в себя от капризов природы, синоптики уже передали новое штормовое предупреждение на ближайшие сутки.