После урагана в Беларуси без электричества остались более двух тысяч населенных пунктов

Минувшей ночью по республике основательно прошёлся ураган. Больше других пострадали Гродненская, Витебская и Гомельская области. Порывы ветра в некоторых местах достигали 24 метров в секунду. В Бобруйске из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, погиб водитель. В Мядельском районе выпал град размером с куриное яйцо.

Над деревней Артейковичи ураган пронесся поздно вечером. Бушевал шквалистый ветер, лил дождь, некоторые жители остались не только без крыши над головой, но и без света.

Валентина Ульянова, жительница д. Артейковичи:

Была буря, наверное, с полчаса, прошла фронтом.

Валентина Ивановна без электричества целый день. Хозяйка переживает за продукты. Холодильник не работает, а жара не спадает.

Таких обесточенных деревень в Полоцком районе — 75. Восстанавливать линии электромонтеры начали еще ночью. Там, где это возможно, свет вернули сразу. А где-то стихия так «наломала дров», что специалистам придётся серьезно поработать.

Сильных порывов шквалистого ветра не выдержали даже 40-летние деревья. Падающие березы оборвали провода линии электропередач. На ликвидацию последствий стихии только на этом объекте уйдет несколько часов.

Дмитрий Самусевич, заместитель главного инженера филиала Полоцкие электросети РУП «Витебскэнерго»:

Все места повреждений найдены, расчищаются от завалов, распиливаются упавшие деревья. Мы прогнозируем, что к концу дня все потребители у нас будут запитаны.

А в Поставском районе под натиском стихии обрушилась кровля животноводческой фермы. Благо, рассчитанное на 178 голов здание, во время урагана было почти пустым. Из-под завалов не удалось спасти только одного теленка.

Алексей Боклыков, начальник центра пропаганды и обучения Витебского областного управления МЧС:

При помощи спасательной техники и оборудования коровы были извлечены из-под завалов. Теленок, к сожалению, погиб. Никто из работников данного предприятия не пострадал.

Минувшей ночью стихия разгулялась не на шутку. Ураган оставил без света более 2 тысяч населённых пунктов в 22 районах республики. Больше всего досталось жителям деревень: сорваны крыши домов, произошло более 30 пожаров. Также стихия нанесла немалый ущерб аграриям. И пока пострадавшие районы приходят в себя от капризов природы, синоптики уже передали новое штормовое предупреждение на ближайшие сутки.